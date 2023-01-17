قيادي حزبي ألماني لـ«القاهرة الإخبارية»: تحقيق طفرة بالجيش أهم أولويات وزير الدفاع الجديد

قال حسين خضر، قيادي بالحزب الاشتراكي الألماني، إن أهم أولويات وزير الدفاع الألماني الجديد بيستوريوس، تحقيق نقلة كبيرة وطفرة كبيرة بالجيش الألماني في الوقت الذي نعيشه، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أداء وزيرة الدفاع السابقة كان بطيئا وليس مناسبا

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «أداء وزيرة الدفاع السابقة كان بطيئا وليس مناسبا للوضع الذي نحن فيه، خصوصا أن ألمانيا تحتاج إلى تطوير الجيش، وتنفيذ عملية شراء الأسلحة التي تم الموافقة عليها بشكل أسرع، بحيث يكون الجيش مناسبا وجاهزا لأي ظرف».

وتابع القيادي بالحزب الاشتراكي الألماني أن العقيدة الألمانية عقيدة سلم وتفاوض، لكن بجوار السلم والتفاوض، لابد أن تكون الدول جاهزة ومستعدة لأي ظرف يحدث.

الحكومة الألمانية تدعم الشعب الأوكراني والدولة الأوكرانية

واستطرد: «الحكومة الألمانية تدعم الشعب الأوكراني والدولة الأوكرانية، وما حدث في أوكرانيا تعدٍ عسكري غير مبرر من روسيا، ونحاول دعمهم بالشكل المناسب دائما، ولا أرى أن دعم الدولة الأوكرانية أو الشعب الأوكراني سبب أي مشكلة للحكومة الألمانية، فألمانيا تقدم الدعم المناسب لأوكرانيا».