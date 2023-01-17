تحرير محضر لمخبز سياحي لاستخدام دقيق بلدي مدعم بالمنيا

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم، عدداً من الخدمات العامة والمشروعات التنموية والحالة العامة بالأسواق، بمركز مطاي شمال المحافظة، بهدف إحكام الرقابة ومتابعة سير الأعمال بمختلف القطاعات الخدمية.

رافق نائب المحافظ، سعيد محمد، رئيس مركز مطاي، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق، ومباحث التموين، وعدد من الجهات المعنية.

المرور على عدد من المخابز البلدية

وجه نائب المحافظ بتحرير محضر تمويني لأحد المخابز السياحية، لاستخدامه الدقيق البلدي المدعم في إنتاج الخبز السياحي، أثناء المرور على عدد من المخابز البلدية والسياحية بنطاق المركز، كما تفقد عددا من المحال التجارية وأسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من انضباط الأسعار، وتوافر كل السلع والمواد الغذائية، بالمحال التجارية بالأسعار التي تتناسب مع كل فئات المواطنين.

توافر كل السلع الغذائية

وتفقد «أبو زيد» عددا من معارض «أهلا رمضان» بقرى المركز، حيث شملت الجولة قرى «بردنوها- حلوة- منبال»، بهدف التأكد من توافر كل السلع والمواد الغذائية بالأسعار المناسبة، مؤكدا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لاستمرار تدفق السلع الغذائية بكل القرى والمراكز بزمام المعارض المقامة، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.