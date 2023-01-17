توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023.. لامتحانات الورقي والإلكتروني

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، من الأكثر الأسئلة الشائعة لطلاب الصف الأول الثانوي، بعد قرار وزارة التربية والتعليم بأن تكون نتيجة نصف العام بالدرجات وليس بالتقديرات.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023.. بالدرجات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي:-

- مادة اللغة العربية: 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولي: 27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

درجات الصف الاول الثانوي 2023

- الكيمياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- الفيزياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- الاحياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

-الرياضيات: 27 درجة للامتحان الالكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- تاريخ: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- جغرافيا :14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- فلسفة ومنطق :14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.