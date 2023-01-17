إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة وانقلاب دراجتين ناريتين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في 3 حوادث سير متفرقة بمحافظة المنيا، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل محملة بعلف ماشية بعمود إنارة، فيما انقلبت دراجتان ناريتان بسبب السرعة الزائدة.

اصطدام سيارة بعمود إنارة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «5314 ي ب ر»، نصف نقل، محملة بـ 5 أطنان أعلاف مواشي بعمود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال قرية البرشا بمركز ملوي، ما أسفر عن إصابة محمد رفاعي أحمد، 30 عاما، سائق ومقيم بأسيوط، وتم رفع السيارة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب دراجتين ناريتين

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي السريع أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة محمد رمضان، 24 عاما، طالب، وأحمد سلامة 29 عاما، موظف، بغيبوبة تامة، وتم نقلهما للمستشفى.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة إخطارا بانقلاب دراجة نارية بالقرب من جهاز المدينة بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة صالح عمر، 57 عاما، عامل، باشتباه كسر بالحوض وتم نقله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.