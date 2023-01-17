قصة مقتل الـ«بودي جارد» كريم أبو طبنجة بطعنة في القلب.. ما السبب؟

طعنة واحدة سكنت قلب البودي جارد الشاب كريم أبو طبنجة، فكانت السبب المباشر في وفاته، بعد دقائق معدودة من وصوله إلى المستشفى، القاتل هنا معروف لشهود العيان على الحادث، ويدعى «ب. ج» 23 سنة، لم يتمكن من الهروب من مسرح جريمته في أحد الشوارع بالمنيا، المباحث ألقت القبض على المتهم وسلاحه المستخدم في الجريمة، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة المنيا، عقب إصابة الشاب كريم أبو طبنجة.

عتاب وقتل

اعترف المتهم أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق جديدة أمس بتفاصيل الجريمة، بقوله: «كريم عمل نمرة على ابن عمي وضربه في الشارع، عشان كده ضربته بالمطواة، بس مات فيها، وأنه تقابل مع المجني عليه بالقرب من منزله، وبدأ في توجيه اللوم له على ضرب ابن عمه»، وخلال الحديث أسرع المتهم في دفع «كريم» بيديه، واشتبك معه وتمكن من طعنة بالمطواة التي استقرت في قلبه، وسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وأسرع الجيران بنقله إلى المستشفى، لكنه توفى إثر إصابته تلك.

اعتراف المتهم بقتل كريم أبو طبنجة

بحسب أقوال المجني عليه، أن نيته كانت إصابة «كريم أبو طبنجة» فقط، لكن الطعنة استقرت في صدره من الجانب الأيسر، ما أدى إلى وفاته، بعد أن سكنت القلب وفق التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، الذى نُقل إليه كريم أبو طبنجة مصابًا، ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات بعد أن واجهته بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم لتنفيذ الجريمة، وتربصه بالمجني عليه خلال عودته إلى منزله مساء يوم الجمعة الماضي وقتله.

رواية شهود العيان

وجاءت رواية 3 شهود عيان على حادث مقتل كريم أبو طبنجة، تؤكد أن المتهم «ب. ج» كان ينتظر المجني عليه في طريق عودته إلى المنزل، وعندما شاهده اقترب منه واعتدى عليه بالسباب والشتائم، واشتبك معه وطعنه، وحاول الهروب من مسرح الجريمة، لكن المارة تمكنوا من محاصرته والامساك به، حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

عقوبة المتهم بقتل كريم أبو طبنجة

وعن عقوبة المتهم بقتل كريم أبو طبنجة شرح ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديث لـ«الوطن»، أن عقوبة جريمة القتل وفق قانون العقوبات تصل للقتل العمد: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».