مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في حادثين منفصلين بالمنيا

لقي عامل مصرعه وأصيب 5 أخرون في حادثين منفصلين بالطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، والصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ونقل الضحايا للمستشفى لتلقلي العلاج، وتحررت المحاضر اللازمة بكل حادث.

تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «6974 هـ ي ج»، نقل بمقطورة، و«3157 ن ع و»، نصف نقل، حيث اصطدمت السيارة الثانية بالأولى من الخلف، على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، ما أسفر عن مصرع «مسعد دياب»، 37 عاما، عامل مقيم بمحافظة الدقهلية، وإصابة «عادل عبد الملاك»، 30 عاما، سائق مقيم بمركز ديرمواس، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحفظت إدارة المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، أمام كوبري الشيخ عطا بمركز بني مزار بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كلا من «جرجس توفيق»، 33 عاما، «علي صالح»، 65 عاما، «منى فرجاني»، 55 عاما، «فضل محمد»، 58 عاما، وتم نقلهم لمستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل لتلقي العلاج.