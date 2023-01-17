مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث في قرية منشأة الزعفرانة بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها الكائن بقرية منشأة الزعفرانة بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بعد اختلال توازنها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

سقوط تلميذة من الطابق الثالث

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى أبو قرقاص المركزي، تتضمن وصول «ر. م»، 7 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، تقيم بقرية منشأة الزعفرانة، جثة هامدة.

نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة

بانتقال الأجهزة الأمنية بالمنيا وإجراء التحريات الأولية بمعرفة فريق من إدارة البحث الجنائي، تبين أن التلميذة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بعد اختلال توازنها وسقطت على الأرض جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.