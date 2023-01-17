الجامعة العربية تعقد الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي غدا

يعقد غدا الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية "الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي"، حيث تمنح هذه الجائزة تمنح سنوياً تكريماً وعرفاناً من مجلس وزراء الصحة العرب للأطباء ذوي الإسهامات المتميزة، ولتشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية.

أعضاء اللجنة المشكلة

وتتشكل اللجنة من الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر وعضوية المملكة العربية السعودية، تونس والجزائر وجيبوتي والسودان وجمهورية الصومال.

جائزة الطبيب العربي

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ستعقد هذا الاجتماع الذي يستمر يومين ويأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن دورته العادية (52) التي انعقدت مايو 2019.