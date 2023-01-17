انهيار منزلين جزئيا في مركز أبو قرقاص ومدينة المنيا دون إصابات

انهار منزلان بشكل جزئي، أحدهما في قرية كوم الزهير بمركز أبو قرقاص، والثاني بمدينة المنيا، دون إصابات.

انهيار منزل في أبو قرقاص

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية، لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم ملك حمادة فتحي، كائن بقرية كوم الزهير بالوحدة المحلية لأبيوها، بمركز أبو قرقاص.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 90 مترا مربعا، ومشيد بالطوب اللبن، وانهار منه الحائط الخلفي دون إصابات، وجرى إخلاؤه من السكان ونقلهم للإقامة لدى أقاربهم.

وتبين أيضا أن المنزل لا يشكل خطورة على المنازل المجاورة، وجرى فصل المرافق عنه، وعمل كردون أمني حوله، حفاظا على حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.

انهيار منزل في مدينة المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل قديم، ملك انتصار منصور، كائن بشارع الشيخ ترك بحي جنوب مدينة المنيا، دون إصابات.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والفحص، تبين أن المنزل مقام على مساحة 50 مترا مربعا، وانهيار واجهة المنزل بالكامل، ولا يشكل الوضع الحالي خطورة على المنازل المجاورة، وجرى فصل المرافق عنه.