موجة باردة تضرب مدن جنوب سيناء و6 قمم جبلية تسجل درجات تحت الصفر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن درجات الحرارة انخفضت في كل مدن المحافظة بشكل كبير منذ أمس.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن مدينة رأس سدر غطتها الغيوم أمس، وسقطت أمطار خفيفة على المدينة ثم توقفت، موضحا أن السماء تمتلئ بالغيوم على معظم الانحاء، وفرص سقوط الأمطار كبيرة، خاصة على مدينة سانت كاترين التي تعيش طقسا شديد البرودة.

10 درجات تحت الصفر

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تسجل درجات تحت الصفر منذ بداية شهر يناير، وستستمر حتى فبراير المقبل، لأنها ترتفع عن سطح البحر بنحو 1600 متر.

وأضاف «العناني»، أن هناك فرص لتساقط الأمطار والثلوج طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن جبل سانت كاترين سجل فجر اليوم الثلاثاء أقل درجة حرارة في مصر وبلغت 10 درجات تحت الصفر، وجبل أم شومر 8 تحت الصفر، وجبل عباس 7 تحت الصفر، أما جبل موسى فسجل 6 درجات تحت الصفر، وجبل سربال 4 تحت الصفر، وجبل مدسوس 3 تحت الصفر، أما مدينة سانت كاترين سجلت 2 تحت الصفر.

المواني والمطارات

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن جميع المواني البحرية والمطارات والطرق تعمل بصورة طبيعية رغم الطقس البارد، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ سجلت أعلى درجة حرارة بالمحافظة وهي 16 مئوية، وأقل مدينة هي سانت كاترين 2 تحت الصفر، ومدينة دهب 14 درجة، ومدن الطور ونويبع وطابا 11، أما رأس سدر فسجلت 10 درجات.