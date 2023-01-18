سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. محور 26 يوليو والهرم

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خطة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية كافة، لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، والقضاء على أي كثافات مرورية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، والموظفون إلى أماكن عملهم؛ إذ تستعين بالأوناش لإزالة أي عوائق أو سيارات معطلة بالطرق قد تتسبب في أي كثافات.

خدمات مرورية

كما انتشرت الخدمات المرورية لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، أو في حالات عدم وضع الملصق الإلكتروني، كما جرى نشر الرادارات على كل الطرق والمحاور الرئيسية لرصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

الحركة المرورية

أما فيما يتعلق بالحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الأربعاء، فقد ظهرت سيولة مرورية في بعض الطرق، منها منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

أما منطقة أعلى كوبري 15 مايو وفي ميدان سفنكس ووسط البلد والزمالك، وشارع فيصل وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية، وأيضا نفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة فقد ظهرت كثافات مرورية.