رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن توافر السلع الغذائية

كتب:

يارا أشرف
10:47 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
قناة «إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» عن توافر السلع الغذائية

قناة «إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» عن توافر السلع الغذائية

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، تقريرا من عدد اليوم في جريدة «الوطن»، بشأن تأكيد مجلس الوزراء على توافر السلع الغذائية مع وجود مخزون استراتيجي، بعنوان «مجلس الوزراء: كل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق.. والمخزون آمن».

توفير السلع الغذائية أهم أولويات الحكومة المصرية

وقال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ توفير السلع الغذائية أهم أولويات الحكومة المصرية، إلى جانب الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين، والتي تعمل على وجود مخزون استراتيجي مستمر، رغم الأزمات المتتالية العالمية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، ما أثر على سلاسل إمداد المواد الغذائية لكل دول العالم بأكمله.

أوروبا تقنن استخدام السلع الأساسية

وأضاف «مغاروي»، أنّ دول أوروبا تقنن استخدام واستهلاك السلع الأساسية، فعلى سبيل المثال بدأت ألمانيا محاولات كثيرة لترشيد استهلاك السلع الغذائية، لافتًا إلى أنّ تأمين المخزون الاستراتيجي أحد أهم الأهداف القومية التي تسعى لها كل الدول.

اقرأ المزيد:

تفاصيل كارت الخبز المدعم دون بطاقة التموين.. يُصرف مجانا دون رسوم

«المخابز» لـ قناة الحياة: طرح رغيف خبز وزن 90 جراما لغير حاملي بطاقات التموين

عاجل.. «التموين» تعلن طرح زجاجات زيت بـ25 جنيها

منظومة العيش الجديدة.. كارت مسبق الدفع بديلا عن بطاقة التموين
بقلم يارا أشرف