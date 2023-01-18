قناة «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن توافر السلع الغذائية

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، تقريرا من عدد اليوم في جريدة «الوطن»، بشأن تأكيد مجلس الوزراء على توافر السلع الغذائية مع وجود مخزون استراتيجي، بعنوان «مجلس الوزراء: كل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق.. والمخزون آمن».

توفير السلع الغذائية أهم أولويات الحكومة المصرية

وقال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ توفير السلع الغذائية أهم أولويات الحكومة المصرية، إلى جانب الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين، والتي تعمل على وجود مخزون استراتيجي مستمر، رغم الأزمات المتتالية العالمية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، ما أثر على سلاسل إمداد المواد الغذائية لكل دول العالم بأكمله.

أوروبا تقنن استخدام السلع الأساسية

وأضاف «مغاروي»، أنّ دول أوروبا تقنن استخدام واستهلاك السلع الأساسية، فعلى سبيل المثال بدأت ألمانيا محاولات كثيرة لترشيد استهلاك السلع الغذائية، لافتًا إلى أنّ تأمين المخزون الاستراتيجي أحد أهم الأهداف القومية التي تسعى لها كل الدول.