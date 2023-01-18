92 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بالغربية

أدى اليوم 92 ألفا و400 طالب وطالبة، الامتحان في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، في أولى امتحانات الشهادة الاعدادية بالغربية، للفصل الدراسي الأول، داخل 422 لجنة، وسط إجراءات أمنية مشددة واستعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، انطلقت اليوم، الأربعاء، ومن المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه خلال امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023 اليوم، لم ترصد غرفة عمليات المديرية أي شكاوى أو معوقات واجهت الطلاب أثناء عملية الدخول أو الامتحان.

92 ألف طالب في 42 لجنة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية 92 ألفا و400 طالب وطالبة، داخل 42 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الـ10، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم وكل الجهات المعنية.

تعليمات وضوابط الامتحانات

وأوضح «حسن»، أن هناك تعليمات مشددة يتم تنفيذها خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، وتم تطبيقها من أول يوم، والذي شهد امتحانات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023، وتتضمن تلك التعليمات، عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، التحقق من شخصية الطالب وجميع العاملين باللجنة، ومنع خروج أي عامل باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.