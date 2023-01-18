جولة مفاجئة لرئيس جامعة بنها على مدينة الطالبات في «مشتهر»

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بمشتهر، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطالبات.

الخدمات المقدمة للطالبات في المدن الجامعية ببنها

واطمأن رئيس جامعة بنها خلال جولته على الخدمات المقدمة للطالبات، كما تفقد المطابخ والمطاعم، والتقى بعدد من الطالبات داخل المدينة، واطمأن منهن على مستوى الخدمة المقدمة لهن.

قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب

وأكد أنّ قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب، من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، سواء في التغذية أوالإسكان أوالرعاية الطبية والاجتماعية.

وأشار إلى أنّ المدن ليست للإقامة والإعاشة فقط، وإنما مكانا لممارسة الأنشطة واللقاءات الطلابية والترفيهية، وكذلك بيئة محفزة للتفوق الدراسي.

كما أجرى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالجامعة الأهلية ومقر الجامعة بالعبور، واطمأن على انتظام سير العمل بالجامعة الأهلية ومقر العبور، مشيدا بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

وعلى هامش الجولة، التقى رئيس جامعة بنها بالمهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز دور الجامعة في أداء رسالتها فى خدمة المجتمع، كما تناول اللقاء التنسيق المشترك بين الجامعة والجهاز، في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية بالجامعة.