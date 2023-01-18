تزامنا مع استمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، لليوم الثالث على التوالي لأكثر من 5 ملايين أسرة، يتساءل الكثيرون، عن خطوات حجز كشف تكافل وكرمة للحصول على الدعم النقدي، لتوضح وزارة التضامن الاجتماعي، أن دعم «كرامة» يمنح للشخص من ذوي الإعاقة التي تعيقه من العمل بشكل منتظم، بشرط أن تكون نسبة العجز أكثر من 50%، وفقا لقرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن.

خطوات حجز كشف تكافل وكرمة للحصول على الدعم النقدي

وأشارت «التضامن»، إلى أن خطوات حجز كشف تكافل وكرمة للحصول على الدعم النقدي تكون كالتالي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط .

- الضغط على أيقونة تكافل وكرامة.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، وإدخال الاسم والنوع، الحالة الاجتماعية والعنوان.

- يتم حجز كشف كرامة من على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- بعد تحديد مكان وموعد الكشف الطبي، يجب الذهاب خلال الموعد المحدد لإجراء الكشف الطبي إلى جانب تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها اللجنة الطبية.

- وأتاح موقع المجالس الطبية المتخصصة، إمكانية تعديل موعد الكشف الطبي من خلال إعادة تحديد موعد للكشف الطبي وإدخال البيانات الأساسية ونوع الإعاقة.

ولفتت التضامن إلى أنه يتم صرف 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.