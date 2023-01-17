مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس في التبين.. التحريات: اختل توازنها

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة غموض مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الخامس في منطقة التبين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفاة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول سيدة مصاب بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم ووفاتها أثناء إجراءات الإسعافات، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «شادية ب م»، 48 عاما، ربة منزل، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن المتوفاة كانت في شرفة منزلها اختل توازنها وسقطت في الشارع، وأوضحت التحريات بأن أهالي المنطقة نقلوها إلى المستشفى لإسعافاها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.