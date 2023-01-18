«صناع الخير» تطلق حملة لتوزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين

أعلنت مؤسسة «صناع الخير» للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق حملة «صناع الدفا»، للعام الرابع على التوالي بهدف توزيع 25 ألف من بطاطين الشتاء على 25 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع في المحافظات المختلفة تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة، وضمن أنشطة التحالف لدعم الشرائح الأولي بالرعاية في مواجهة موجات البرد القارس هذه الأيام.

مبادرة «صناع الدفا» يتم إطلاقها سنويا

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لـ«صناع الخير»، أن مبادرة «صناع الدفا»، تطلقها صناع الخير سنويا ضمن استراتيجية عملها في تقديم المساعدات الموسمية للشرائح المستهدفة ضمن قاعدة بيانات شكلتها صناع الخير خلال عملها التنموي خلال السنوات الماضية، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات القاعدية، مشيرا إلى أن هذا العام سيتم الاعتماد في جزء كبير من التوزيع على فرق عمل الجمعيات الأهلية القاعدية الفائزة في مبادرة «تشبيك»، التي أطلقتها صناع الخير مؤخرا لدعم تنمية وتطوير الجمعيات الأهلية الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرات فرق عملها.

وأشار «عبدالفتاح»، إلى أن التوزيع بدء بالفعل في عدد من المحافظات منها سوهاج، حيث جابت فرق عمل ومتطوعي صناع الخير قرى القبيصات والسوق البراني والحرادية بمركز طهطا وجار التنفيذ في عدد كبير من قرى مراكز سوهاج المتبقية.

كما أنه في محافظة الفيوم تم التوزيع بقرى «شكشوك، الزغبي، أبو جنشو، البورة بمركز ابشواي، عاشور والوابور وفرحات مركز إطسا والعزيزية والفهمية ونجيب الشرقي وعفيفي والجبلاية والمقاتلة مركز طامية»، وجارى التنسيق للتوزيع في باقي مراكز المحافظة، كما تم التوزيع في الأقصر، بقرية الفارسية والتي قامت صناع الخير بإعادة إعمار عدد كبير من المنازل المتهالكة بها وسلمت 30 صيادا من أهلها مراكب صيد حديثة كما تم التوزيع بقرية الدير وجاري الاستعداد للتوزيع في باقي المحافظات.