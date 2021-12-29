قافلة لمبادرة «صناع الدفا» بقرى سيوة والسلوم شمال غرب مصر

واصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، جهودها بالتعاون مع المصرف المتحد، للوصول بمبادرة «صناع الدفا»، إلى كافة المناطق النائية، من خلال توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين، ودفعت المؤسسة مؤخرا بقافلة إلى قرى سيوة والسلوم في مطروح.

صناع الخير في مطروح

جاء ذلك تحت رعاية وإشراف «نيفين القباج»، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أن توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين في المحافظات الحدودية من خلال مبادرة «صناع الدفا»، يعكس استراتيجية المؤسسة في الوصول بخدماتها الإنسانية إلى كل مكان في مصر.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، جاء توزيع البطاطين في إطار تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا لمواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخلًا شهريًا يُمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار «عبدالجليل»، إلى أن توزيع بطاطين الشتاء شمل الأسر الأكثر احتياجا بالسلوم وبراني، وجرى توزيع 1000 بطانية في سيوة، وتم التوزيع بقرى ومناطق «بهي الدين والمراقي وأورمي وأبو شروف وبراني وأبو بكر الصديق وسيدي رحيم وسيدي عثمان وسيوة الجديدة وابني بيتك والمحاجر والدكرور وتابه، وزقاوه والرمل ورمل الحدادين وفله وطنصار».

مساعدة أهالي سيوة واجب وطني

من جانبها أكدت جيهان أبو حسين، مدير عام إدارة إيثار للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد، أنّ مساندة أهالي سيوه والسلوم الأكثر احتياجًا يعد واجبًا قوميًا ونوعًا من التكافل الاجتماعي الذي حثت عليه الأديان السماوية، مضيفة أنّ تعاون المصرف المتحد وصناع الخير في توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين مستمر للعام الثالث على التوالي حيث سبق للمؤسستين التعاون في توزيع بطاطين الشتاء خلال العامين الماضيين في عدد من محافظات مصر، خاصة منطقة الصعيد.