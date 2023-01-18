ضبط 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا مواطنا خلال تبديل عملات بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بسابقة إتفاقه مع (4 أشخاص) على إستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، وحال تقابله معهم بطريق (ميت غمر / المنصورة) بدائرة المركز.

ضبط 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة

وعثر بحوزته مبلغ مالى، وبحوزة الآخرين مبلغ مالى "عملة أجنبية" لإستبدال تلك المبالغ فيما بينهم، فوجئوا بحضور (6 أشخاص مجهولين) يستقلون سيارة "ميكروباص" بزعم كونهم رجال شرطة ، وقاموا بتفتيشهم وإصطحابهم وبحوزتهم المبالغ المالية المُشار إليها داخل السيارة ، وفى منتصف الطريق قاموا بالتخلى عنه والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (14 شخص " لـ 5 منهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (ملابس أميرية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه..كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 3 سيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.