«الأعلى للثقافة» يمد فترة التقدم لمسابقة «قضايا البيئة» حتى 15 فبراير

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن مدّ فترة المشاركة في المسابقة التي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، حول قضايا البيئة، وذلك في إطار الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة استقبال جمهورية مصر العربية لقمة المناخ العالمى «cop27» بمدينة شرم الشيخ 2022؛ وانطلاقًا من دور المجلس الأعلى للثقافة في تشجيع ودعم شباب الموهوبين والنابغين والباحثين.

تفاصيل مسابقة «قضايا البيئة»

أولا في مجال الأبحاث:

- تخصص ثلاث جوائز للأبحاث في مجال موضوع المسابقة على النحو التالي:-

المركز الأول 7000 جنيه مصري.

- المركز الثاني 5000 جنيه مصريز

- المركز الثالث 3000 جنيه مصري.

شروط مسابقة «قضايا البيئة»

وجاءت شروط مسابقة «قضايا البيئة»، كالتالي:

- تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق «وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة» وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل.

- تكتب الأبحاث ببنط 14 على ورق A4 على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية و CD.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت التقدم للمسابقة.

ثانيًا في مجال الأعمال المبتكرة:

- تخصص ثلاث جوائز للأعمال المبتكرة مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات، لحل مشكلة بيئية ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله على ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وقت التقدم للمسابقة

وتكون الجوائز على النحو التالي:

- المركز الأول 7000 جنيه مصري.

- المركز الثاني 5000 جنيه مصري.

- المركز الثالث 3000 جنيه مصري.

- آخر موعد لتسلم الأبحاث والأعمال المقدمة يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 - تسلم الأبحاث والأعمال إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة - ساحة دار الأوبرا المصرية.