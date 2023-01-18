ضبط مسجل خطر في الأقصر بحوزته 12 كيلو بانجو وكمية من الحشيش

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص" .

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة ) وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان رقمى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.