ضبط مسجل خطر في الأقصر بحوزته 12 كيلو بانجو وكمية من الحشيش
كتب:
محمد بركات
01:06 م | الأربعاء 18 يناير 2023
حبس _ صورة أرشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص" .
فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة ) وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان رقمى ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.