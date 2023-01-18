رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط مسجل خطر في الأقصر بحوزته 12 كيلو بانجو وكمية من الحشيش

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الأربعاء 18 يناير 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

   فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص" .

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة ) وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان رقمى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 6 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا مواطنا خلال تبديل عملات بالدقهلية

ضبط 6 أشخاص أضرموا النيران داخل مؤسسة رعاية اجتماعية في عين شمس

ضبط سيدة سرقت مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية من داخل شقة في الأقصر

ضبط أدوية مجهولة المصدر مع 3 أشخاص في الزيتون

ضبط صاحب ورشة سرق إطارات سيارة في دمياط
بقلم محمد بركات