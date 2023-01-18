ضبط سيدة سرقت مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية من داخل شقة في الأقصر

ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .. فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبالإنتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها ربة منزل ، مقيمة بمحافظة قنا وبحوزتها (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية "مجهولين المصدر.

وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الأقصر بأسلوب المغافلة ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.