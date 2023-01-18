ما هو جمع كلمة طريق؟.. يبحث عنها طلاب الإعدادية

أجاب عادل محمود، مدرس اللغة العربية، عن تساؤل ما هو جمع كلمة طريق التي يبحث عنها طلاب الإعدادية؟، وذلك تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء في عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء في عدد من المحافظات.

جمع كلمة طريق التي يبحث عنها طلاب الإعدادية اليوم

وعبر «الوطن»، أجاب مدرس اللغة العربية، مؤكدا أن جمع كلمة طريق التي يبحث عنها طلاب الإعدادية اليوم، هو طرق، حيث تكون بضم الطاء طٌرقٌ، وطرقات، بينما جمع كلمة طريقة هي طرائق.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، توجيهات وتعليمات هامة للقائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية دون حدوث أي معوقات، كما قدمت بعض المعلومات وهي كالتالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام، في محافظة القاهرة بلغ نحو 200 ألف و844 طالب وطالبة.

- عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في لجان امتحانية مؤمنة.

- انعقاد غرفة العمليات بالمدريرية لمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان.

- توجيهات بإزالة كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية.

- التأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات.

- عدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام