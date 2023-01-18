«تعليم القاهرة»: أسئلة العربي للشهادة الإعدادية كانت واضحة وجيدة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تقرير غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء التربية الدينية « الإسلامية والمسيحية».

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على استعدادات العاصمة ومدارسها للامتحانات، حيث أن هناك عدد كبير من قيادات المديرية يتولون هذه المهمة التي تبدأ من قبل الامتحانات، حيث يتم تجهيز كافة الاستعدادات واتخاذ الإجراءات، بدءاً من المطبعة المركزية فجرا الساعة 3:30 حيث تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم تسليمها المدارس مقار اللجان الامتحانية حتى تصل لإيدي أبنائنا الطلبة ليبدأ الامتحان في المواعيد المحددة.

المواصفات الفنية لامتحان الشهادة الإعدادية

وتابع مديرالمديرية، في بيان له، بعد انتهاء الامتحانات يتم استلامها وتجميعها لتسلمها مرة أخرى إلى الكنترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم، حيث توجد غرفة عمليات بالمديرية تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية، مضيفا أن أسئلة امتحان اللغة العربية، جاءت واضحة، وفي 4 صفحات على وجهي الورقة، ومنسقة بشكل جيد، والطباعة جيدة.

الأسئلة تدرجت لقياس المستويات العليا

وأشار «موسى»، إلى أن الأسئلة جاءت واضحة وشاملة لجزيئات المنهج ومتنوعة بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعة، وتدرجت من السهولة إلى قياس المستويات العليا، وكانت مناسبة للوقت المحدد للامتحان مع وجود وقت مناسب للمراجعة، حيث جاءت ورقة امتحان التربية الدينية «الإسلامية»، عبارة عن ورقة واحدة منسقة وشاملة لجميع أجزاء المنهج وتنوعت بين مقالية وموضوعية.

أوضح أن الأسئلة كانت مناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراحعة وورقة امتحان التربية «المسيحية»، عبارة عن ورقة واحدة متنوعة بين الأسئلة المقالية والموضوعية وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب والوقت مناسب للمراجعة.