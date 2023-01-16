بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

أصيب 10 عمال بمصنع للألبان، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، منذ قليل، في حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة ابني بيتك بقرية بني سليمان بمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بحادث انقلاب تروسيكل بمنطقة ابني بيتك ببني سليمان شرق النيل، ووجود عدد من الإصابات، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

5 سيارات لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من «آية. م . ف» 17 سنة، مصابة كدمات وسحجات، و«آية. ص . ر» 17 سنة، مصابة سحجات وكدمات، و«منة. ر . ب» 16 سنة، مصابة سحجات، و«سهام. ص . م» 17سنة، مصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و«شروق . ص . ج» 16 سنة، مصابة جروح وسحجات و«جهاد. ش . ع» 14 سنة، مصابة جروح وسحجات، و«عمر. م . ع» 27 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، و«رحاب . ع . ح» 15 سنة، مصابة كسر بالساق الأيمن، و«زينب. م . ف» 35 سنة، مصابة جروح وسحجات، و«شروق. س . م» 16 سنة، مصابة جروح وسحجات.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بقرية سنور بشرق النيل في بني سويف، وأنهم عمال في أحد المصانع العاملة بمجال الألبان، وجار تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.