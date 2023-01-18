النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس برفع سعر توريد القمح خطوة صائبة لدعم الفلاح والزراعة

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح خلال زيارته لمدينة شربين في محافظة الدقهلية، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، صائب للغاية، ويأتي في المقام الأول لدعم قطاع الزراعة في مصر والفلاح المصري أولا وأخيرا.

وأضاف محسب، في بيان له، منذ قليل، أن الرئيس السيسي يقدر جيدا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء بمصر، والقمح أحد أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق، مؤكدا دعمه الكامل لقرار الرئيس بزيادة سعر توريد إردب القمح.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الفترة المقبلة تشهد تطورا كبيرا في دعم قطاع الزراعة بمختلف المستويات وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى نصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.

وأوضح محسب، أن دعم قطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية في مصر أحد الخطوات المهمة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الزراعة في مصر.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن منذ قليل، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح، تم إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيها للقمح ليصل سعر توريد الإردب إلى 1250 جنيها.