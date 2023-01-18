بدء عرض حكاية «جروب الماميز» على قناة «ON» السبت المقبل

يبدأ عرض الحكاية الثانية من مسلسل «حكايات»، التي تحمل اسم «جروب الماميز»، يوم السبت المقبل 21 يناير 2023، على قناة «ON».

تتكون حكاية جروب الماميز من 15 حلقة، وتدور أحداثها حول إحدى المدارس الخاصة التي تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الحقيقة، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

تعرف على أبطال وأحداث حكاية جروب الماميز

وكانت الفكرة وليدة كل المشاكل التي سببتها جروبات الماميز المتعددة في السنوات الأخيرة، منها مشاكل بسيطة وأخرى معقدة، وكان آخرها مشكلة تحدث في أول يوم بالسنة الدراسية، إذ تنشر واحدة من الأمهات خبرًا يأتيها على واتساب، وتقوم بعمل إعادة توجيه له على الجروب بدون أن تتيقن إذا كان خبراً حقيقياً أم شائعة، فتدخل الأمهات في حالة من الفزع ولوم للمدرسة على الإهمال، ليعرف الجميع بعدها أن الأمر ليس حقيقيا، فتتصاعد الأحداث.

حكاية جروب الماميز، بطولة خالد سليم ودينا فؤاد وانتصار وحجاج عبد العظيم ووليد فواز ونورهان وهبة عبد الغني ويوسف إسماعيل وهشام الشاذلي ورباب ممتاز وأماني كمال.