أمريكا والصين تتفقان على تعزيز التعاون بشأن الاقتصاد الكلي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عن اتفاق حدث بين الوزيرة جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي؛ لتعزيز التواصل فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي ومسائل مالية، وذلك خلال اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة في مدينة «زوريخ» السويسرية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

تعزيز التعاون بشأن تمويل المناخ

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاجتماع الأول بين المسؤولين شخصيا، كان صريحا وموضوعيا وبناء، مضيفة أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بشأن التمويل المتعلق بالمناخ على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، على سبيل المثال في الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «أبيك»، مشيرة إلى تطلع الوزيرة للسفر إلى الصين قريبا.

وبدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال بداية الاجتماع، إنه بالرغم من أن هناك نقاط خلاف بينهما سيتم نقلها بشكل مباشر، متابعة: «علينا ألا نسمح لسوء الفهم لا سيما ذلك الناتج عن قلة التواصل بسبب تدهور علاقاتنا الاقتصادية والمالية الثنائية دون داع».

تعزيز الاتصالات حول الاقتصاد الكلي

فيما قال ليو هي، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، إن البلدين بحاجة إلى اتصالات جادة، فضلا عن التنسيق بشأن قضايا من بينها تغير المناخ والاقتصاد، وإنه مستعد لإجراء تبادل متعمق، مضيفا، في تصريحاته، أنه يتعين عليهما دائما المحاولة لإدارة خلافاتهما بشكل مناسب، والبحث عن أرضية مشتركة، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة سيكون هناك أمل بشأن تعاون البلدين معا من أجل الحفاظ على الاستقرار الشامل للعلاقات الصينية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ تعهدا عندما التقيا بإندونيسيا في نوفمبر الماضي، بزيادة الاتصالات، في حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية، عقب لقاء «يلين» و«ليو»، إن الجانبين اتفقا على أهمية زيادة تعزيز الاتصالات حول الاقتصاد الكلي والشؤون المالية، وذلك من أجل سير عمل الاقتصاد العالمي.