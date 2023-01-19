تفاصيل فتح باب التقدم لشغل منافذ بيع مشروع شارع مصر بالعبور.. تعرف على الشروط

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، فتح باب التقدم لشغل منافذ بيع «برتيشنات"»لعدد 10 بايك «منفذ» بمشروع شارع مصر «بازار العبور»، في إطار خطة التنسيق الحضاري وتوفير منافذ وفرص عمل للشباب بالمدينة، وخلق متنفس جديد للمواطنين وسكان المدينة للتسوق والتنزه والخدمات.

تفاصيل فتح باب التقديم

«الوطن» تستعرض تفاصيل فتح باب التقدم لشل منافذ بيع بازارالعبور، ضمن مشروع شارع مصر والشروط والمواصفات ونوعية المنافذ المتاحة

من جهته، أوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروع يأتي في إطار جهود المدينة في نشر مشروعات التطوير، مشيرا إلى أن الوحدات المشار إليها والمتاحة للشباب لشغلها، كالتالي:

- 6 بايك مأكولات

- 2 بايك كيدز اريا

- بايك إكسسوار حريمي.

- بايك أدوات مكتبية

اشتراطات الحصول على منفذ بشارع مصر العبور

أوضح «الغيطي» أن المنافذ المتاحة ضمن مشروع بازار العبور من خلال مشروع شارع مصر، تخضع للاشترطات التالية:

- أن لا يكون المتقدم للحصول علي الوحدة من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو يمتلك أو مستأجر محل تجاري بالمدينة.

- أن يكون من سكان المدينة.

- أن لا يكون قد حصل على بايك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجه الأولى.

- تقديم طلب واحد للأسرة زوج و زوجة وأولاد.

- تقديم صحيفة حالة جنائية موجهه لجهاز تنمية مدينة العبور.

- تقديم برنت تأمينات باسم المتقدم.

- صورة البطاقة.

موعد التقدم للحصول علي منافذ شارع مصر بالعبور

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه على الراغبين التوجه لمقر جهاز مدينة العبور، لتقديم الطلب باسم المهندس رئيس جهاز مدينة العبور، مدعما بالمستندات خلال الفترة من الأحد المقبل حتى 6 فبراير المقبل 2023، وذلك بنظام الأشغال الشهري، وتجرى القرعة العلنية بمقر الجهاز لاختيار الفائزين، وسوف يجرى الإعلان عن ميعاد القرعة قريبا على الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة العبور.