«الحرية المصري»: توجيهات الرئيس بزيادة سعر توريد القمح يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

قال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة سعر توريد القمح من المزارعين إلى 1250 جنيها للإردب يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة بالقمح، وزيادة معدلات التوريد للصوامع الحكومية؛ بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من المحصول الاستراتيجي، وخصوصا أن مصر تأتي في مقدمة الدول المستوردة للقمح.

توريد القمح المحلي

وأضاف في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تحقيق سعر عادل لتوريد القمح المحلي، وحصول المزارعين على حقوقهم، ويحفزهم على زيادة كميات التوريد، وخصوصا أن مصر تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنويا لسد احتياجات المواطنين من رغيف الخبز.

وأوضح أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة سعر توريد القمح ومن قبلها سعر توريد قصب السكر، يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وخصوصا أن القمح والسكر من السلع الاستراتيجية التي شهدت ارتفاعات قياسية في الأسعار بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

زيادة مساحة الرقعة الزراعية

وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة المزارعين من خلال تقديم حوافز إيجابية تشجعهم على زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمحصول القمح؛ بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية وزراعتها بمحصول القمح.