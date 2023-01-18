تفاصيل حبس مسجل خطر ضبط بحوزته 12 كيلو بانجو في الأقصر.. والعقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق، بحبس مسجل خطر متهم بحيازة مواد مخدرة والإتجار فيها، في محافظة الأقصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت اليوم الأربعاء، القبض على «مسجل خطر»، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كميات من مخدر البانجو وصلت إلى 12 كيلو جراما، وكمية من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية خرطوش وطلقات من نفس العيار، واتضح من خلال التحريات أن المتهم مقيم في محافظة الأقصر، وتحديدًا في مركز القرنة.

وجرت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد خضوعه لجلسة تحقيق ووجهت له تهمتي حيازة المخدرات والإتجار فيها.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهم

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالإتجار في المخدرات، يقول المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه ينطبق عليه نص المادة رقم 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».