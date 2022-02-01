«مسح شامل وحملة طرق الأبواب» خطة الدقهلية لتطعيم المواطنين ضد كورونا

دشن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حملة لطرق الأبواب في قرية منية سمنود مركز أجا، لتشجيع المواطنين على الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما أعطى إشارة البدء لحملات طرق الأبواب على مستوى قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، والتوسع في حملات التطعيم للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

ورافق «مكي»، في جولته، اليوم الثلاثاء، فريقا من الطب الوقائي، وشملت الجولة المرور على الأسواق وعددا من منازل القرية، بالإضافة إلى سؤال العديد من المارة للتأكد من تطعيم كافة مواطني القرية.

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فرق طبية تشارك في حملة طرق الأبواب

شاركت الفرق الطبية، في حملة طرق الأبواب، من خلال تسجيل وتطعيم المواطنين، مع التأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسرعة، تيسيرا على المواطنين، وذلك بحسب بيان مديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد «مكي» على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما أنه تابع العمل الميداني لفرق التواصل المجتمعي ممن تم تدريبهم للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم وتوعيتهم بكافة الإجراءات الوقائية التي تحميهم وتحمي أسرهم من فيروس كورونا، وتوعيتهم بأهمية تلقي اللقاح لما له من دور في حمايتهم من العدوى وفي تقليل شدة الأعراض.

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وقال إن الفرق الطبية وفرق التواصل المجتمعي ما زالت تجوب أنحاء المحافظة، وستستمر الحملة لتصل لكافة المواطنين في قرى ومدن المحافظة، مع حث المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة والالتزام بارتداء الكمامة، مع اتباع الإرشادات اللازمة حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تقاعس الكثير عن الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة.