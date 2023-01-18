توقعات الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال على جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، والظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة خلال تلك الفترة، هى الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين بضرورة الحرص أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، بداية من ساعات الليل المتأخرة وحتى سطوع أشعة الشمس حيث تتلاشى تدريجيا.

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء المستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث ترتفع الحرارة تدريجيا خلال فترات النهار وتنخفض خلال المساء، وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 19 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 20 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 21 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.