جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في القليوبية.. تبدأ السبت

تنطلق، يوم السبت المقبل، امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية، وفق الجدول الذي اعتمده محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان، حيث رفعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة درجة الاستعداد، واتخذت التدابير اللازمة، لمنع تكرار واقعة تسريب امتحان الرياضيات في اختبارات الصفين والرابع والخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الماضي.

جدول الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية لامتحانات نصف العام

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه من المقرر انطلاق الامتحانات وفق جدول الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية المعتمد من محافظة القليوبية اعتبارا من السبت المقبل، حتى يوم الخميس، على أن يكون موعد المادة الأولى الساعة 9 صباحا من نفس الأسبوع كالتالي:

السبت 21 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.

الأحد 22 يناير: العلوم ساعتان والتربية الدينية ساعة ونصف.

الاثنين 23 يناير: اللغة الأجنبية الأولى ساعتان والتربية الرياضية ساعة.

الثلاثاء 24 يناير: الهندسة ساعتان والتربية الفنية ساعتان.

الأربعاء 25 يناير: الجبر والإحصاء ساعتان والكمبيوتر ساعة.

- الخميس 26 يناير: الدراسات الاجتماعية ساعتان.

رفع حالة الطوارئ لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال الامتحانات وفق جدول الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية، حيث عقدت اجتماعا مع مدير الإدارات والكنترول العام للشهادة الإعدادية بالقليوبية، وشددت خلاله على عدة ضوابط للجان الامتحانات، منها عدم حيازة طلاب الصف الثالث الإعدادي التليفونات المحمولة أو أي وسيلة غش إلكترونية، والالتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق، وقص الشعر وعدم ارتداء زي مخالف، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وربطها بغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة، إضافة إلى تذليل المعوقات، وتواجد موجه عام المادة واللجنة التي وضعت الامتحانات لمتابعة الشكاوى وحلها في الحال.