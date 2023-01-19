مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا: اليمين المتطرف يستعد للانتخابات العامة

قدّم عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة اليونانية أثينا، قراءة في أبرز عناوين الصحف اليونانية.

وقال بركات، خلال ظهوره من أثينا، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «صباح جديد»، أنّ أهم ما سيطر على الصحف اليونانية، التي صدرت صباح اليوم الخميس، كانت أزمات الطاقة، والتوتر الحادث في الانتخابات.

وأضاف أنّ هناك انتخابات عامة ستقام في شهر أبريل أو مايو المقبل، مشيرًا إلى أنّ هناك حزبًا يمينيًا متطرفًا، يدعى حزب «الفجر الذهبي»، أعلن أحد أعضائه والذي يتواجد داخل السجن بنيته الترشح، وهو ما أثار ضجة واسعة.

وتابع بأنّ هناك أيضا اهتمامًا من الصحافة اليونانية بتصريحات وزير المالية اليوناني، الذي تحدث عن وجود أزمة اقتصادية بسبب أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، والذي أكد أنه بناء على ذلك، فإنّ هناك تقديرًا للوضع المادي للمواطنين، ومن ثم تقديم حزمة دعم لهم.