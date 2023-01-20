سيارات مستعملة بأقل من 120 ألف جنيه.. بينها موديلات 2001
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:59 ص | الجمعة 20 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة
ارتفعت حركة البيع والشراء في السيارات المستعملة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وجود حركة في الطلب على السيارات القديمة وما يعرف بـ«كسر الزيرو».
وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن» إن سوق السيارات المستعملة ارتفعت مبيعاته أكثر من سوق الحديثة موديلات 2022 و2023 .
سوق السيارات
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن السيارات المستعملة يجب فحصها فى مركز صيانة معتمد قبل الشراء، والتأكد من أوراق ملكيتها.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلي، وهي كالتالي:
أسعار السيارات اليوم فى مصر
دايو جوليت 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه
أقل سعرا للسيارة في السوق المحلي: 98,000 جنيه
أعلى سعرا للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه
بيجو 406 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
بروتون واجا 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
دايو جوليت 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 99,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه
امجيراند EC 7 2013
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
تويوتا ايكو 2003
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.