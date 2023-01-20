سيارات مستعملة بأقل من 120 ألف جنيه.. بينها موديلات 2001

ارتفعت حركة البيع والشراء في السيارات المستعملة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وجود حركة في الطلب على السيارات القديمة وما يعرف بـ«كسر الزيرو».

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن» إن سوق السيارات المستعملة ارتفعت مبيعاته أكثر من سوق الحديثة موديلات 2022 و2023 .

سوق السيارات

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن السيارات المستعملة يجب فحصها فى مركز صيانة معتمد قبل الشراء، والتأكد من أوراق ملكيتها.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلي، وهي كالتالي:

أسعار السيارات اليوم فى مصر

دايو جوليت 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه

أقل سعرا للسيارة في السوق المحلي: 98,000 جنيه

أعلى سعرا للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه

بيجو 406 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

دايو جوليت 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 99,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه

امجيراند EC 7 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 104,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

تويوتا ايكو 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.