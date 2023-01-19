ضبط حشيش بـ560 ألف جنيه في شبرا الخيمة

ضبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزته 8 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ560 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.