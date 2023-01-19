جدول امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة قنا.. تبدأ بعد غد

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2023، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2023، التي تنطلق السبت 21 يناير من العام الجاري الجديد، وتنتهي في 25 الشهر ذاته، واتخذت مديرية التربية والتعليم كل الإجراءات اللازمة لإتمام الامتحانات.

جدول امتحانات الترم للشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2023

وعدلت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 2023 لينتهي في 25 يناير الجاري وهو كالآتي: «السبت 21 يناير 2023 بمادتي امتحان اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11:30 صباحًا، يليها امتحان التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء، ويوم الأحد 22 يناير 2023 يخوض الطلاب امتحان الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ويليها امتحان مادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 حتى 12:30 مساء، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية(f ) من الساعة 1 حتى 2:30 مساء للمدارس الرسمية للغات».

أما امتحانات يوم الإثنين 23 يناير 2023 فتكون في مادتي العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحا، والتربية الفنية من 11:30 حتى 1:30 مساء.

وبحسب جدول الامتحانات الرسمي ، يخوض الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 ، امتحانات مادتي، الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى 11 صباحا، واللغة الأجنبية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.

آخر يوم في الامتحانات يوم الأربعاء 26 يناير 2023، يؤدي الطلاب الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 11 صباحا، وامتحان اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع من 11:30 حتى 1:30 مساء، للمدارس الرسمية واللغات.

تعليم قنا تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إن المديرية انتهت من الاستعداد امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادية بمحافظة قنا 2023 .

وتابع أنه تم الانتهاء من الاجراءات الاحترازية ونظافة اللجان ودورات المياه، وشدد على الالتزام بكل القرارات الوزارية المتعلقة بأعمال الامتحانات ومن بينها منع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 2023