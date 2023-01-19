ضبط موظفة تمارس أنشطة سياحية دون ترخيص في البحيرة

ضبط قطاع شرطة السياحة والآثار، موظفة بإحدى الشركات دون ترخيص، بمحافظة البحيرة، بتهمة مزاولة النشاط السياحي دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

ضبط الأوراق والمستندات

وأمكن ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وهي «2 دفتر إيصال إستلام نقدية، ودفتر بيانات للرحلات باسم الشركة المشار إليها، و6 صور لعرض برامج رحلات داخل البلاد، وعروض لرحلات خارج البلاد، ومجموعة من الكروت الدعائية باسم الشركة، و3 جوازات سفر لبعض المواطنين».

وبمواجهتها أقرت بمزاولتها النشاط السياحي دون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية.