البورصة تحقق مكاسب سوقية 6 مليارات جنيه في منتصف التعاملات

شهد منتصف تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم، ارتفاعا جماعيا لمؤشرات السوق، ومكاسب سوقية بلغت 6 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 0.68%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 0.68% إلى مستوى 16096.12 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.64% عند مستوى 3023.82 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.27%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.27%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4485.42 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.6% عند مستوى 2838.35 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.04 مليار جنيه، من خلال التداول على 399.7 مليون سهم عبر تنفيذ 35.735 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 6 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 6 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.55 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، فوق مستوى 16000 نقطة مرة أخرى وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 16250 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر السبعيني «إيجي إكس 70» أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 3250 نقطة.