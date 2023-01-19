تراجع أسعار الدواجن.. ونقيب الفلاحين: توقععات بمزيد من الانخفاض

شهدت الأسواق المحلية، تراجع أسعار الدواجن اليوم، مع استمرار جهود الدولة فيما يتعلق بالإفراج عن السلع من الموانئ المصرية، والتي تتضمن مستلزمات الإنتاج والأعلاف.

تراجع سعر كيلو الدواجن 89 قرشًا

وتراجع سعر كيلو الدواجن اليوم الخميس، بنحو 89 قرشًا للكيلو، مسجلا 64.53 جنيه للكيلو، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

استمرار تراجع الأسعار

وتوقّع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، استمرار تراجع أسعار الأعلاف والدواجن خلال الفترة المقبلة، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة الفترة الماضية.

توريد الذرة الصفراء

وأضاف نقيب الفلاحين، أنّ تراجع أسعار الأعلاف في السوق المحلية، ساهمت في تراجع أسعار الدواجن، وذلك بعد أن أعلنت هيئة السلع التموينية عن توريد الذرة الصفراء، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

الإفراج عن كميات من الأعلاف

وبحسب تصريحات وزير الزرعة، جرى الإفراج عن كميات من الأعلاف الأسبوع الماضي، بلغت نحو 113 ألف طن من الذرة، تقدّر قيمتها بنحو 41 مليون دولار، و37 ألف طن من فول الصويا بقيمة 28 مليون دولار.