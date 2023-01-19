إصابة 19 عاملا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 19 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بعد أن تم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

إخطار بحادث المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من كارته الصحراوي، أسفر عن وجود إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة وتبين إصابة 19 عاملا كانوا في طريقهم إلى المزارع، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي كافة الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.