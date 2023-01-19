العثور على جثة مجهولة الهوية وسط الزراعات في ملوي بالمنيا

عثر أهالي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس على جثة لمواطن وسط الزراعات الواقعة خلف مبنى الإصلاح الزراعي بطريق السبعين بمدخل مركز ملوي، ولا توجد أية إصابات ظاهرية بالجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

العثور على جثة بزراعات ملوي

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة ملوي، بالعثور على جثة مجهولة ملقاة وسط إحدى الزراعات في ملوي وخلف مبنى الإصلاح الزراعي بطريق السبعين.

استبعاد الشبهة الجنائية

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما انتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة مكان العثور عليها، حيث قررت انتداب مفتش الصحة الذي قرر استبعاد وجود شبهة جنائية، حيث إن الجثة لا توجد بها أي آثار تعد من أي نوع، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث لتحديد هوية الجثة، والتعرف عليها وظروف وملابسات وقوع الحادث، وتسليمها لذويها.

وشهدت المنيا اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا مما أسفر عن إصابة 19 عاملا تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية.