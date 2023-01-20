حبس متهم بتهريب أقراص مخدرة داخل لفائف لحوم مجمدة بمطار القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بمحاولة تهريب أقراص «الترامادول والزاناكس» داخل لحوم مجمدة في مطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بالكمية التي كانت بحيازته، وتزن 7 كيلو جرام، وكان يخبأها بداخل إحدى الحقائب الخاصة به، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، وكشفت أعمال التفتيش أنه أخفي الأقراص داخل لفافات «لحم مجمد»، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه

وقال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن العقوبة المنتظرة التي تواجه المتهم، وفقا لقانون العقوبات وتحديدا المادة 33، والتي تنص على: «يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات للسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتقع عليه غرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

العقوبة تصل للإعدام

وأضاف «ناجي»، أن المادة 34 نصت على أن «عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل للسجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك».