البورصة تنهي آخر جلسات الأسبوع على مكاسب سوقية بقيمة 3 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.49% عند مستوى 16065.98 نقطة، محققة مكاسب سوقية 3 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 0.77%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.77%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 29971.81 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4459.75 نقطة بارتفاع نسبته 0.7%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.33%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.33%، ليغلق عند 2830.79 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 909.8 مليون سهم، وتنفيذ 89.902 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 202 سهمًا، إذ ارتفع 73 سهما وانخفض 69 سهما، فيما استقر 60 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.052 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 3 مليارات جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 16250 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي نجح في الاستقرار فوق مستوى الدعم 16000 نقطة، وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 16250 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية وعدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 15800 نقطة.