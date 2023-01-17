خدمة تقسيط الكتب في معرض القاهرة الدولي لأول مرة.. تعرف على الطريقة

كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، إنّه تم الاتفاق مع بنك مصر لإتاحة خدمة بيع كتب معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال التقسيط عبر فيزا البنك، على أن يكون السداد خلال فترة تتراوح بين 6 شهور أو سنة حسب حاجة العميل.

توفير كتب معرض الكتاب بالتقسيط

وقال رئيس اتحاد الناشرين، على هامش التجهيز لفاعليات معرض الكتاب، إنّ هذه الخدمة ستكون متوفرة لدى جميع المؤسسات والهيئات المشاركة في المعرض من خلال اتحاد الناشرين.

وأضاف أنّ الاتحاد نسق مع بنك مصر للإسراع بتوفير ماكينات فيزا للناشرين من خلال إجراءات ميسرة، لا تتطلب سوى صور من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، والبطاقة الشخصية.

تخفيضات في معرض الكتاب 2023

وحول التخفيضات التي سيشهدها المعرض هذا على العام، لفت رئيس اتحاد الناشرين، إلى أنه في إطار التيسيير على رواد معرض الكتاب 2023، سيقدم الناشر المصري خلال المعرض تخفيضات على أسعار الكتب، تصل إلى خصم 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن خصومات من 40- 80% على جميع الإصدارات، وهناك أيضا مجموعات كتب من المؤسسات الصحفية بأسعار تبدأ من 2 وتصل لـ20 جنيها.