ضبط مكتبة بالقاهرة لتوزيع الكتب المدرسية دون تفويض

تمكن رجال الأمن من ضبط مكتبة بالقاهرة لبيع وتوزيع العديد من الكتب المدرسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

المتهم مالك مكتبة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط 23480 كتابا تعليميا

جرى استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره جرى ضبط 23480 كتابا تعليميا خارجيا لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.