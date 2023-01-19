بالأسماء.. تفاصيل إصابة 19 شخصا بينهم 14 سيدة في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 19 شخصًا، بينهم 14 سيدة، إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز المنيا، بسب انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2573 ن ه ل، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كارتة تحصيل الرسوم أمام قرية 8 التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 19 شخصًا، معظمهم نساء.

أسماء المصابين في حادث المنيا

والمصابون في الحادث هم: هيام محمد فوزي 22 عامًا، يوسف سعداوي 10 سنوات، مني إسماعيل 37 عاما، علا فولي 40 عاما، صفاء عبد المعز 42 عامًا، يقيمون بقرية كدوان.

كما أصيب في الحادث: نادية سيد 40 عامًا، عفاف أحمد 20 عاما، ملك خلف 15 عامًا، شقيقتها هويدا 16 عامًا، يقيمون بقرية الدوادية بشرق النيل.

وأصيب أيضًا: سمر أشرف 22 عامًا، فايزه أحمد 46 عامًا، جمالات سليمان 61 عامًا، رضا عبد الكريم 50 عاما، شقيقه علي 45 عامًا، يقيمون بقرية زاوية سلطان.

كما أصيب: هاجر ضاحي 12 عاما، زمزم محمود 20 عاما، محمد رمضان 13 عاما، ماجده محمد 24 عاما، نجلاء جمال 25 عاما، يقيمون بقرية نزلة حسين.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه كسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.