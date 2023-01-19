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عاجل.. اعتماد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن

كتب:

إسراء سليمان
09:01 م | الخميس 19 يناير 2023
محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف ـ أرشيفية

محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف ـ أرشيفية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس؛ نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم للعام 1444هـ/2022 م -2023.

تم تصعيد 35845 متسابقًا من مكاتب التحفيظ

وبلغ عدد الصاعدين إلى المرحلة الثانية 59495 مُتسابقًا، حيث حصل هؤلاء المتسابقون على 80% فأكثر من الدرجة الكلية، كما تم تصعيد 35845 متسابقًا من مكاتب التحفيظ، بينما تم تصعيد 23084 متسابقًا من المعاهد الأزهرية، و566 متسابقًا من الرواق الأزهري، على أن تقام المرحلة الثانية من التصفيات بداية من 25 فبراير المقبل.

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم 

جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري في مختلف المحافظات.

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رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم

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