مراحل تحويل القصب لسكر.. «طبخ على سخانات لحد ما يبقى شربات»

كشف المهندس محمود سعيد خليفة مدير العصارات بمصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا، عن أن إنتاج السكر من محصول القصب يمر بعدة مراحل، تبدأ من الحصاد داخل الحقول في مركز ملوي، ثم التنظيف والنقل إلى المصنع، وهناك تبدأ خلية نحل تعمل على مدار 24 ساعة حتى يخرج عود القصب في جوال سكر يتم ضخه كسلعة استراتيجية بالأسواق.

تشغيل خط الإنتاج يمر بالكثير من المراحل

وقال المهندس محمود سعيد خليفة إن موسم تشغيل خط الإنتاج يمر بالكثير من المراحل أولها دخول محصول القصب على «لوري» ثم يسحبه ونش يحمل 18 طنا، لرفعه إلى القاطعة لتجهيزة للمرحلة الأولى، ثم يتم تقطيعه مرة أخرى، ثم يدخل على آلة اللباشة التي تقوم بتفتيت وفتح خلايا القصب ثم يدخل على شليدر وهو صناعة إنجليزي تستخدم في تجهيز القصب بنسبة معامل تجهيز من 85 إلى 88%، ثم تبدأ مرحلة العصر في العصارة الأولى، ويستخلص منها نسبة بين 52 و58% من العصير، والباقي يكون مصاص، ثم يتم عصر القصب مرتين داخل نفس العصارة، ثم يدخل على جهاز الانتشار ومهمته نقل العصير من الأقل للأعلى تركيزا.

تجميع مخلفات وبقايا القصب

أضاف خليفة، أنه عقب انتهاء مرحلة العصر الأولى تبدأ مرحلتا العصر الثانية والثالثة، حيث ينسكب العصير من مجاري واحدة تتجه إلى السخانات، ثم يتم رفعه من الأسفل للأعلى في غرف بعد التسخين للوصول لأعلى تركيز، ثم تبدأ عمليات المعالجة، وفي نفس الأثناء يتم تجميع مخلفات وبقايا القصب وتسمى «المصاص» ونقلها إلى المراجل البخارية لاستخدامه كوقود لتشغيل السخانات، علما بأن هناك مصانع سكر أخرى تستخدم المصاص في إنتاج الورق والخشب، ففي شركة نجع حمادي يوجد مصنع يحول المصاص إلى خشب، كما أن المصاص يحتوي على مادة تستخدم في صناعة ألواح إم دي إف، ويصنع منه الورق بمصانع أدفو وقوص، لكن في أبوقرقاص يستخدم المصاص كوقود لعدم وجود مصنع تحويلي.

وأوضح خليفة أنه بعد انتهاء جميع مراحل العصر داخل العصارات، تبدأ مرحلة جديدة هي معالجة العصير من خلال استخدام مرشحات للفصل بين العصير العكر والرايب الذي يدخل في مرحلة التبخير لاحتوائه على كميات كبيرة من المياه لابد من تبخيرها، حتى يتحول العصير إلى شربات بنسبة تركيز 60%، ثم يتم إدخال الشربات في عملية الطبخ التي تنتهي بإنتاج سكر رطب يدخل على هوايات لتبدأ عملية تجفيف مستمرة، وبعد انتهاء التجفيف تبدأ عملية الوزن في أجولة سعة 50 كيلو، ثم التعبئة ومخصص لها عنابر، ثم نقل السكر من خارج العنابر من خلال سير آلي، يتجه إلى المنطقة المخصصة لتحميل السيارات لنقل المنتج إلى وزارة التموين.